Paura nel primo pomeriggio di domenica 4 marzo ad Harold Hill, nella zona di Romford, sobborgo nord-orientale di Londra, dove case e negozi, che qui sono molto numerosi, sono stati evacuati dopo una grossa esplosione, registrata intorno alle 13:30 ora locale. Vigili del fuoco e paramedici sono stati a luogo dell'incidente per cercare di capire cosa sia realmente successo. Come riporta la stampa locale, al momento non risultano esserci feriti e la vicenda si esclude sia collegata al terrorismo internazionale. Tutta l'area è stata messa in sicurezza e chiusa al traffico.

Dopo ore di ricerche, le forze dell'ordine hanno rivelato che lo scoppio è stato generato da una fuga di gas collegata ad un frigorifero difettoso all'interno di uno degli appartamenti della zona. "Attendiamo aggiornamenti più dettagliati", aveva scritto su Twitter la polizia metropolitana di Londra, rassicurando i cittadini. "Si consiglia tuttavia ai residenti della zona di non uscire dalle proprie case, di non mettersi in macchina e allontanarsi per strada in via precauzionale".