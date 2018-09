Tre persone sono state ferite nel quartiere londinese di Notting Hill per una sospetta aggressione con acido. Gli agenti hanno ricevuto una chiamata d'emergenza alle 14 (le 15 in Italia) in merito ad un "attacco con sostanze nocive" nella zona di Westbourne Grove. Gli ufficiali presenti stanno cercando di determinare qual è la sostanza. Anche i membri dell'Ambulance and Fire Services di Londra sono sul posto. Nessuna persona è stata fermata. Una portavoce della LAS ha dichiarato: "Abbiamo curato tre persone sul posto e le abbiamo portate in ospedale".

Il Regno Unito ha uno dei più alti tassi di aggressione con acido pro capite al mondo, secondo Acid Survivors Trust International (ASTI). Le statistiche di Scotland Yard mostrano che ci sono stati 465 attacchi con un "liquido corrosivo" registrato a Londra nel 2017, contro i 397 del 2016. Il sindaco della City, Sadiq Khan, lo scorso anno ha esortato il governo ad adottare un approccio di "tolleranza zero" contro le aggressione con acido.