La polizia lo aveva già beccato ubriaco al volante dell'auto e gli aveva ritirato la patente di guida ma lui, sempre sotto i fumi dell'alcol, ha pensato comunque di potersi metter alla guida, questa volta di una motoslitta, e ha finito per provocare un incidente mortale, investendo e uccidendo un bimbo di 8 anni. È accaduto lungo il Chisago Lakes, nella Contea di Chisago dello Stato del Minnesota, negli Stati Uniti D'America. Protagonista dello sconsiderato comportamento un uomo della zona di 47 anni, Eric Coleman, ora accusato di omicidio oltre a vari reati inerenti il codice della strada.

La vittima , il piccolo Alan Geisenkoetter Jr., era impegnato in alcuni lavoretti col padre Alan Sr. quando è avvenuta la tragedia. Era poco prima delle 8 di sera e padre e figlio stavano montando una ghiacciaia portatile quando è improvvisamente spuntata la motoslitta che li ha travolti in pieno. Son stati allertati i soccorsi e il ragazzino è stato trasportato in aereo all'ospedale della zona ma per lui è stato tutto inutile. Il danno cerebrale del bambino era peggiore di quanto si pensasse e i medici ne hanno dichiarato la morte poche ore dopo.

Distrutta la famiglia del piccolo tra cui il padre, anche lui ricoverato in ospedale ma con ferite non mortali. "La vita è cambiata per sempre per noi, Abbiamo incontrato con il team di assistenza stamattina che ci ha detto che la maggior parte del suo cervello è stata danneggiata, non è mai esistito un giorno in cui abbiamo pensato che avremmo dovuto prendere una decisione come questa, la decisione più difficile che abbiamo mai preso. Il piccolo Alan ha avuto le ali d'angelo oggi", hanno dichiarato i familiari. Anche il conducente della motoslitta è stato portato all'ospedale con un braccio rotto e altre ferite dopo l'incidente, aveva una concentrazione di alcol nel sangue il quadruplo del limite legale.