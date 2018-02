Erano state sempre la sua vita, la sua fonte di sostentamento e in qualche modo anche la sua famiglia e tra loro ha trovato la morte che lo ha colto improvvisamente. Così è deceduto nelle scorse ore un anziano pastore piemontese di 75 anni, Vincenzo Perri, ritrovato senza vita e congelato tra la neve e le sue pecore nei boschi fra Piancerreto e Castelletto Merli, in provincia di Alessandria. L'uomo era abituato a trascorrere molto tempo in una roulotte in quella zona, dove accudiva le sue pecore. I suoi famigliari lo sentivano costantemente ma domenica le comunicazioni si sono interrotte.

A far scattare l'allarme e a far ritrovare il suo corpo sono stati gli stessi familiari che, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, hanno chiesto aiuto. Moglie e figli lo avevano sentito per l’ultima volta domenica sera ma l'allerta è scattata lunedì mattina. Il suo cellulare infatti squillava ma nessuno rispondeva e moglie e figli hanno dato l’allarme. La tragica scoperta poco dopo le 13: il cadavere dell'anziano pastore era immobile in mezzo alla neve e i sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cerrina.

L’uomo,originario di Nicastro in provincia di Catanzaro ma da molto tempo trasferitosi con la famiglia n Val Cerrina, nell'Astigiano, aveva problemi di salute. Per questo l'ipotesi più probabile che il freddo abbia aggravato le sue condizioni e sia stato colto da un improvviso malore che lo ha stroncato. Dopo il nulla osta della Procura di Vercelli, la salma del pastore è stata trasferita alla camera mortuaria dell’ospedale di Casale Monferrato, a disposizione della magistratura.