Il ministero della Salute, con un comunicato pubblicato sul suo sito nella data odierna, ha ordinato il ritiro di un formato della pasta di semola bio del marchio Valbio per rischio fisico dovuto alla possibile presenza di parassiti. Nel dettaglio, come si legge nell’avviso di richiamo del ministero, il prodotto ritirato è il lotto L171295089 della Pasta di semola BIO – PIPE RIGATE 135, prodotte da Valbio, Valdigrano di Flavio Pagani Srl, nello stabilimento con sede in via Borsellino 35/37 a Rovato, nella provincia di Brescia. Il prodotto segnalato dal ministero è quello con data di scadenza 14-03-2020 venduto nelle confezioni da 3 chilogrammi. Il ritiro, come si legge ancora nell’avviso, è causato dalla possibile presenza di parassiti. Per questo motivo si invitano i consumatori che avessero acquistato questo tipo di pasta a non consumarla e a riconsegnare il prodotto presso il punto vendita.

