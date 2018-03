in foto: Anche la mostra dedicata a Frida Kahlo resterà aperta nel week end di Pasqua.

Moltissime le aperture straordinarie per i musei di tutta Italia per questo week end di Pasqua: sarà possibile visitare alcune fra le più importanti esposizioni al momento ospitate nel nostro paese, insieme alla consueta #domenicaalmuseo voluta dal Mibact che permetterà ingressi gratuiti nei musei. Arte, musica e fumetti arricchiranno la Pasqua: ecco alcune fra le mostre da visitare questo week end.

A Milano, dalla pittura sacra al Rinascimento di Dürer

in foto: Il "Trafugamento del corpo di Cristo" di Gaetano Previati, Museo dell’Ottocento di Ferrara.

Opere come “La via al Calvario” o l’intera serie “Via Crucis” realizzata nel 1901 e proveniente dai Musei Vaticani arricchiranno la Pasqua del Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano: per il lungo week end di festa i Chiostri di Sant’Eustorgio resteranno aperti per una retrospettiva dedicata al maestro del divisionismo italiano Gaetano Previati che approfondisce il rapporto fra i temi sacri a lui cari e la Passione di Cristo.

Meno spirituali ma altrettanto importanti gli appuntamenti negli altri grandi musei della città: al MUDEC continua a spopolare la mostra dedicata a Frida Kahlo, che resterà aperta anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Sono esposte moltissime opere provenienti dalle maggiori collezioni di tutto il mondo, per un percorso tematico che tutta la produzione dell’artista messicana, dal rapporto intenso con la natura a quello fondamentale con la politica.

Anche Palazzo Reale resterà aperto entrambi i giorni con le mostre “Dürer e il Rinascimento tra Germania e Italia” e “Impressionismo e Avanguardie”: la prima espone circa cento opere, fra disegni e dipinti, del maestro del Rinascimento tedesco, raccontando il suo rapporto con gli altri artisti della sua epoca come Lucas Cranach e gli italiani Giorgione, Mantegna e Leonardo da Vinci. Mentre la seconda opera un salto di secoli per mettere il visitatore di fronte ad alcune fra le opere più importanti del Novecento, tutte provenienti dal Philadelphia Museum of Art.

Roma fra rock e fumetti

in foto: La mostra dedicata ai Pink Floyd al MACRO di Roma.

Una Pasqua all’insegna del rock quella proposta invece dal MACRO di Roma, che resterà aperto con “The Pink Floyd Exhibition: Their Mortail Remains”, una retrospettiva organizzata in occasione dei 50 anni della leggendaria band britannica. Organizzata in collaborazione con Nick Mason, batterista storico dei Pink Floyd, la mostra arriva direttamente da Londra dove ha registrato un record di presenze: fotografie inedite, musica, allestimenti di scena e oggetti storici della band si fondono in un unico grande percorso alla scoperta di uno dei gruppi più importanti dell’ultimo mezzo secolo.

Aperti anche il Chiostro del Bramante, con la monografica su William Turner e la sua “pittura della luce”William Turner e la sua “pittura della luce”, il Vittoriano con un’esposizione dedicata a Monet. Ben diversa invece la Pasqua dell’Istituto Centrale per la Grafica che ha scelto, in via eccezionale, di restare aperto per permettere al pubblico di conoscere i “Fumetti nei Musei”: l’iniziativa, nata in collaborazione con il Mibact, ha coinvolto molti fumettisti italiani che hanno realizzato 22 graphic novel ispirate ai musei statali. Tante storie diverse, ambientate nella Galleria degli Uffizi, nell’Accademia di Venezia e nel Parco Archeologico di Paestum e realizzate da famosi artisti come Alessandro Tota, Alice Socal e Dr. Pira.

Napoli, l’apertura speciale del Museo di Capodimonte

in foto: Il Museo di Capodimonte, a Napoli.

La Pasqua partenopea si trascorre al Museo di Capodimonte: oltre alla “Sacra conversazione” di Konrad Witz esposta nella sala 6, per il week end di Pasqua il museo napoletano riaprirà al pubblico le sale dell’Armeria Farnese e Borbonica. Si tratta di una delle collezioni più ricche d’Europa che comprende pezzi risalenti al XV secolo: armi da fuoco, spade, armature preziosissime e pezzi unici dell’artigianato europeo vengono esposti nuovamente insieme ad alcuni importantissimi tesori, come i fucili realizzati dall’armaiolo di Luigi XV e regalati dal sovrano a Carlo di Borbone in occasione della nascita del figlio Ferdinando.