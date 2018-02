"Aiutatemi per favore. Mia madre non aveva idea che fosse incinta. È incapace e inadatta a prendersi cura di me. Per favore, portami dalle autorità in modo che possano trovarmi una buona casa", è il toccante messaggio che un dipendente dell'aeroporto di Tucson, nello stato dell'Arizona, in Usa, ha ritrovato nei bagni dello scalo accanto a un neonato in lacrime appena abbandonato in un fasciatoio. A lasciare il piccolo, come ricostruito dagli inquirenti in base alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stata la madre dopo averlo partorito poco prima sempre al'interno dello scalo.

L'episodio risale al 14 gennaio scorso quando, attirato dal pianto del piccolo, un addetto alle pulizie è andato nella zona fasciatoio scoprendo il neonato da solo abbandonato. Sono state subito allertare le autorità e da allora è partita una indagine per risalire alla donna che però non ha dato risultati. Per questo ora la polizia locale ha diffuso anche le immagini dell'accaduto per chiedere aiuto alla popolazione

Secondo una ricostruzione degli inquirenti, la mamma del piccolo avrebbe partorito in un bagno delle donne dove sono stati ritrovati indumenti intimi imbrattati di sangue e fluidi corporei, poi avrebbe avvolto il bimbo in dei panni e lo ha portato nella zona fasciatoio in un'altra area dove lo ha pulito e avvolto in altri abiti prima di abbandonarlo. Accanto ha lasciato il messaggio che nelle prime righe fa parlare il bimbo in prima persona ma poi aggiunge: "Voglio solo ciò che è meglio per lui, e il meglio non sono io. Per favore. Mi dispiace"