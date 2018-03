Ha partorito di nascosto in casa e poi non ha esitato a liberarsi del neonato in un modo assurdo: lo ha lanciato letteralmente oltre la recinzione nel giardino dei vicini con ancora il cordone ombelicale attaccato. Protagonista dell'assurdo gesto una giovane mamma statunitense di 23 anni di Highlands Ranch, nello stato del Colorado, Camille Wasinger-Konrad, ora arrestata dalla polizia per infanticidio. La macabra scoperta è avvenuta circa 15 ore dopo, quando la vicina di casa della donna è uscita in giardino col cane scoprendo una scia di sangue a terra e sulle sdraio. Quando i soccorsi sanitari sono arrivato sul posto per il neonato ormai non c'era più niente da fare. Come hanno ricostruito gli inquirenti, la donna ha gettato il bimbo appena nato come spazzatura nel giardino dei vicini dove le tracce di sangue mostrano che è rimbalzato su una ringhiera e poi su una sedia a sdraio.

In precedenza la donna aveva partorito in casa senza far sapere niente a nessuno, aveva coperto la bocca di suo figlio per impedirgli di piangere e infine lo ha portato fuori avvolto stretto in una coperta. Quando è stata interrogata la prima volta, la giovane donna ha fatto finta di non sapere nulla ma quando è stata messa di fronte alle evidenze, ha raccontato che non sapeva nemmeno di essere incinta. La 26enne ha spiegato che si era svegliata con crampi allo stomaco tra le 6 e le 7 del mattino e che poco dopo il bambino è uscito da solo. Infine l'infanticidio senza farsi scoprire dalla famiglia del padrone di casa che abita al piano superiore. In realtà alcuni colleghi della donna hanno confermato agli inquirenti che lei gli aveva confidato di essere incinta alcuni mesi prima. La causa esatta della morte del bimbo non è stata resa nota.