Una donna di nazionalità russa si trovava in vacanza in Trentino quando, a fine febbraio, ha dato alla luce il suo bambino. Il bimbo, che è nato prematuro mentre la neo-mamma (al settimo mese di gravidanza) si trovava a Moena insieme al suo compagno, è in buone condizioni ma si trova ancora in ospedale a Trento. E per quel parto avvenuto in Italia e per la degenza ora la coppia di turisti russi potrebbe dover pagare alla sanità trentina un conto di almeno 18000 euro. La notizia è stata diffusa dal quotidiano TrentoToday e dalla tv locale Rttv. Come hanno spiegato gli stessi genitori del bambino alla tv Rttr, la loro assicurazione turistica non copre le spese del parto. Inoltre, a questo si aggiunge l’assenza di una convenzione sanitaria tra l’Italia e la Russia.

La coppia sta valutando la richiesta di un permesso di soggiorno – Per questo l’azienda ospedaliera di Trento sarebbe stata costretta ad addebitare alla coppia di genitori russi tremila euro per il parto e circa 15000 euro per la degenza del neonato. Un conto che potrebbe anche aumentare dato che il bambino è ancora in osservazione nel reparto dell’ospedale Santa Chiara di Trento. La coppia di russi, in difficoltà per la grossa cifra da pagare, sta ora pensando di richiedere il permesso di soggiorno in modo tale da poter usufruire dei servizi del sistema sanitario nazionale. Ma in ogni caso la mamma e il papà del piccolo nato in Trentino non potranno farlo prima di maggio, ovvero quando scadrà il visto turistico che i due avevano ottenuto per venire in Italia.