Una donna di quarantadue anni ha dato alla luce una enorme bambina di oltre sei chili e lo ha fatto da sola, a casa, senza alcun antidolorifico. Il parto record, secondo quanto si legge sui media britannici, è avvenuto a Dagestanskie Ogni, una città della Russia europea meridionale. La famiglia della neo mamma non ha voluto rivelare altri dettagli sulla donna, di cui non si conosce il nome, né sulla neonata, ma si sa che questa è la quinta figlia per la quarantaduenne. Da quanto si apprende, mamma e figlia sono in buone condizioni di salute ma la neonata, secondo i medici, ha dei problemi all’udito e potrebbe avere altri disturbi in futuro. Un portavoce dell’ospedale dove è attualmente ricoverata la neo mamma con la bimba ha spiegato che la neonata è in sovrappeso e questo può comportare altri problemi.

Gli altri parti record – I media che hanno riportato la notizia soffermandosi sul peso della neonata hanno ricordato anche che per il Guinness dei primati il record appartiene ancora a una donna italiana, che nel 1955 diede alla luce un bambino di ben dieci chilogrammi. Lo scorso settembre, invece, una donna in Brasile già mamma di tre figli ha partorito una bimba presso il Cascavel University Hospital di Parana facendo registrare un nuovo record per quell’ospedale. La sua bimba, Gabrielly, è la più grande nata negli ultimi 27 anni in quella struttura. La neonata alla nascita pesava quasi sei chilogrammi, 5.72 con precisione.