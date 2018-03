Il 19 marzo scorso, nel giorno della festa del papà, un uomo in Australia ha ricevuto un regalo molto particolare. La sua compagna ha dato alla luce tre gemelline identiche. Il parto record è avvenuto alla trentaduesima settimana di gravidanza al Townsville Hospital, dove i medici si stanno ancora occupando delle tre neonate. Mamma e papà, Katie e Nathan Barfield, hanno già un bambino di diciannove mesi, Michael, e hanno deciso di chiamare le tre nuove arrivate Isabelle, Amelia e Georgia. Georgia, la più piccola, al momento del parto pesava 1.67 Kg, la più grande, Isabelle, 2.2 kg. Quello registrato nell’ospedale australiano è un caso molto raro, secondo i medici c’è una possibilità su 300.000 di concepire tre gemelli identici. Come si legge sui media locali, le tre bimbe dei Barfield condividevano la stessa placenta: un caso del genere mancava nell’ospedale di Townsville da quindici anni.

Nonostante i rischi, hanno deciso di non interrompere la gravidanza – I genitori delle tre gemelline, originari di Mackay, si sono trasferiti dopo la nascita del loro primogenito che, a causa di alcuni problemi di salute, ha bisogno di assistenza a Townsville. La gravidanza di Katie non è stata semplice e i medici avevano avvertito la coppia di possibili problemi ai loro figli soprattutto perché condividevano la stessa placenta. Loro però hanno deciso di non interrompere la gravidanza e hanno spiegato che le prime settimane sono state molto difficili perché non sapevano se tutti i bimbi avrebbero potuto farcela. Alla dodicesima settimana di gravidanza è arrivata una prima buona notizia: le tre bimbe erano sane e stavano crescendo. “Volevamo più bambini, almeno tre o quattro, e ora abbiamo avuto quattro figli in meno di due anni”, ha scherzato la neo mamma dopo il parto.