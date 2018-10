Il dramma di ogni donna – quello di perdere un figlio – per lei si è moltiplicato più e più volte: otto, per la precisione. Mandy Allwood, oggi 53enne, nel 1996 ha perso tutti sui 8 figli dopo il parto. Oggi ha rivelato, a distanza di 22 anni, che la principessa Diana l'ha salvata dal suicidio e dalla depressione. “I suoi abbracci sono stati di grande conforto mentre lottavo per affrontare il dolore” ha detto al Mirror. All’epoca Mandy era diventata famosa in tutto il mondo quando era rimasta incinta di otto gemelli dopo un trattamento di fertilità, dando alla luce sei maschi e due femmine dopo solo 24 settimane. Ma i piccoli non sopravvissero e la madre fu lasciata devastata. La donna ha iniziato a bere e poi è caduta in depressione. Ha ricevuto anche diverse lettere di odio per aver provato a mettere al mondo i suoi bambini, per essersi presa la responsabilità di aver portato avanti la gravidanza e, di conseguenza, di essere colpevole della morte di quelle giovanissime vite. E, in occasione del ventiduesimo anniversario della loro morte, ha deciso di aprirsi al mondo e raccontare il suo passato.

La principessa Diana si è messa in contatto con lei cinque settimane dopo la tragedia inviandole un invito a pranzo. E così le due donne si sono incontrate. “Mi ha abbracciato, mi ha mostrato sostegno e mi ha detto che le piaceva il mio vestito”, ricorda Mandy. Le due donne si incontrarono più volte negli hotel di Londra, Mandy ricorda la dolcezza di Diana: “Era assolutamente adorabile […], mi ha mostrato un sacco di sostegno. […] Quando ci siamo incontrate per la prima volta mi ha detto ‘grazie per avermi tenuto fuori dalle prime pagine dei giornali”. La 53enne sostiene di aver instaurato con la Principessa un rapporto tanto stretto “da parlare di tutto, della depressione, degli attacchi di panico e della famiglia”. E così è riuscita a ritrovare forza, coraggio ed energia per andare avanti. “Abbiamo parlato della sua depressione e dei miei attacchi di panico e Lei mi ha detto che era ne aveva sofferto. Abbiamo parlato della sua famiglia e ha parlato molto di Charles e Camilla. Era una donna molto articolata e intelligente, e mi manca“ dice ancora.