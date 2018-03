A Piacenza un uomo di sessantadue anni colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava in casa è stato salvato dalla moglie che ha avuto la capacità di mettere in pratica quanto aveva imparato appena due giorni prima. Tutto è accaduto nel pomeriggio di lunedì. Improvvisamente l’uomo si è accasciato a terra nella sua abitazione e sua moglie, che solo due giorni prima aveva partecipato a un corso gratuito di primo soccorso, ha messo in pratica quanto aveva imparato durante quella lezione. E così ha salvato la vita al marito. Non appena l'uomo si è sentito male lei ha subito praticato le manovre salvavita che aveva imparato grazie a un evento dimostrativo dell'associazione Progetto vita di Piacenza. Mentre lei praticava il massaggio cardiaco e la ventilazione, sul posto è intanto arrivata una volante della polizia dotata di defibrillatore. Gli agenti senza perdere tempo hanno quindi dato la scossa elettrica che ha fatto ripartire il cuore del sessantaduenne. A quel punto l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Piacenza con un’ambulanza del 118. Attualmente il paziente è in rianimazione e i suoi parametri sono stabili.

"La signora ha dato una chance di vita al marito" – Ha commentato la vicenda la cardiologa Daniela Aschieri, che ha sottolineato l’importanza di quanto fatto dalla moglie del paziente: “Quanto è stato fatto oggi dalla signora è stato determinante e ha dato una chance di vita al marito. Questa donna ha detto di aver visto come si allerta il 118 e come si usa un Dae durante il nostro evento aperto a tutti, ideato proprio per sdoganare ulteriormente il defibrillatore. Tutti i passaggi hanno funzionato: la signora, senza avere fatto corsi specifici, guidata dal 118 ha iniziato il massaggio cardiaco e nel giro di pochi minuti un Dae è arrivato al capezzale dell'uomo grazie alla volante. Una volta ancora, è stata dimostrata l'utilità del sistema Progetto Vita e 118 a Piacenza”.