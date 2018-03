Per dissapori personali era stato licenziato dal parroco circa tre mesi fa, ma da allora il rancore del sagrestano nei confronti del prete era cresciuto sempre di più fino al tragico epilogo delle ore scorse quando ha preso un coltello e lo ha ucciso nella stessa sagrestia della chiesa. Il drammatico episodio in un chiesa cattolica del villaggio di Malayattoor, a circa 40 km da Kochi, nello Stato meridionale indiano di Kerala. La vittima è Padre Xavier Thelakkatt, 52 anni, direttore del Centro di pellegrinaggi "Kurisumudi" di Malayattoor, dedicato a San Tommaso.

Secondo gli inquirenti locali citati dai media del posto, il sacerdote aveva licenziato in tronco il suo collaboratore accusandolo di "ripetute negligenze". Quest'ultimo, di cui è stato riferito solo il nome, Johny, però non avrebbe mai accettato la decisione tentando più volte di convincere il prete a riprenderlo a lavorare in chiesa. L'ennesimo tentativo sarebbe andato in scena giovedì allora di pranzo, intorno alle 12, quando l'aggressore si è presentato negli uffici del Centro di pellegrinaggi chiedendo di parlare con 52enne. "È stato licenziato dopo alcuni problemi, Johny voleva riprendere il suo lavoro e fare appello al consiglio parrocchiale", hanno spiegato gli altri collaboratori del parroco.

È stato accolto dal prete nel suo ufficio ma tra i due però ben presto sarebbe nato un alterco verbale sfociato poi nell'accoltellamento mortale. Il prete è stato soccorso dagli latri presenti nell'edificio e trasportato immediatamente in ospedale ma non c'è stato nulla da fare. A causa delle gravi ferite riportate, il sacerdote è morto durante il tragitto. La polizia sta cercando il sacrestano. L'aggressore invece si è dato alla fuga e ora è ricercato dalla polizia per omicidio.