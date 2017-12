Probabilmente sarà stata la fretta per gli ultimi acquisti natalizi o la confusione tra parenti e amici accorsi per trascorrere il Natale insieme e il pensiero delle cose ancora da preparare, ma quanto capitato a un famiglia emiliana ha dell'incredibile: dopo essere arrivati in un grande outlet per fare compere, al momento di andarsene si sono dimenticati della figlia di due anni, accorgendosi della sua assenza solo dopo essere giunti a casa, diverse ore dopo. L'episodio in un noto outlet di Fidenza, in provincia di Parma, alla vigilia di Natale. È qui infatti che attorno alle 17 è stata notata una bimba che girovagava sola tra folla e negozi e sono stati allertati gli uomini della sicurezza.

La bimba è stata portata all'ingresso e agli altoparlanti hanno annunciato la sua presenza per rintracciare i familiari ma con grande sorpresa nessuno si è presentato. Come hanno ricostruito successivamente i carabinieri, intervenuti su richiesta dei responsabili del centro commerciale, i genitori infatti erano già andati via senza accorgersi della sua assenza. La bimba purtroppo non ha saputo dare informazioni utili sulla sua famiglia ed è toccato ai militari ricostruire la vicenda attraverso le telecamere di sorveglianza.

Solo così infatti si è riuscito a risalire all'auto da cui era scesa e di conseguenza ai genitori. Dalla targa e col supporto di altri colleghi dalla centrale, i carabinieri sono arrivati all'indirizzo di una famiglia parmigiana. Nel frattempo questi si erano accorti dell'assenza della piccola che poco dopo ha potuto riabbracciarli. I due genitori hanno spiegato di essere arrivati all'outlet con due auto distinte e con altri parenti, così al momento del rientro il padre era convinto che la figlia fosse in macchina con la madre e viceversa.