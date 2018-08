Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina a Parma. Erano da poco passate le 9.30 quando, per ragioni in corso di accertamento, due vetture, che stavano procedendo in direzioni opposte lungo il cavalcavia di viale Europa, nei pressi dell'imbocco dell'autostrada A1, si sono scontrate frontalmente. Lo scontro è stato estremamente violento: i due mezzi sono finiti contro il guardrail e nei primi momenti subito dopo l'impatto un principio di incendio è stato spento grazie ad un estintore, in uso al distributore che si trova nei pressi del cavalcavia. Stando alle prime informazioni una delle due automobili avrebbe invaso la corsia opposta, proprio in corrispondenza della salita.

Una donna di 25 anni, della quale non è ancora stata comunicata l'identità, è deceduta sul colpo a causa delle ferite riportate. La ragazza era alla guida di una Fiat Panda grigia. Il conducente della seconda auto è stato trasportato d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, e le sue condizioni sono disperate. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i mezzi coinvolti nello scontro. La Polizia Municipale di Parma ha effettuato i rilievi: il cavalcavia è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire la rimozione delle vetture e le operazioni di soccorso.