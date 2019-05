È stata purtroppo una giornata di sangue quella del primo maggio lungo le strade parmensi. A poche ore di distanza l'uno dall'altro, infatti, due persone hanno perso la vita nelle scorse ore a seguito di due distinti incidenti stradali a bordo del loro motociclette. Una delle due vittime è Michele Cassoni, 36enne parmense residente a Roccabianca, in provincia di Parma, che al momento della tragedia era a bordo della sua moto Yamaha R1 e stava percorrendo la strada Motta Nuova tra Polesine Parmense e la frazione di Santa Croce. Per motivi ancora tutti da accertare, l'uomo ha perso il controllo della due ruote, ha sbandato ed è finito sull'asfalto, concludendo la sua corsa con un violento urto contro un pilone posto a lato della carreggiata. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al trentaseienne.

A lanciare l'allarme al 118, poco dopo le 19, sono stati altri automobilisti di passaggio. Sul posto sono subito accorsi i sanitari a bordo dell'ambulanza dell'Assistenza Pubblica di Busseto e, vista la gravità dei fatti, è stato allertato anche l'elisoccorso ma ogni tentativo di salvare il centauro si è rivelato inutile. I medici alla fine hanno dovuto dichiararne il decesso su posto e l'elicottero è tornato indietro vuoto. Sul luogo dell'accaduto anche la polizia Stradale di Parma e i carabinieri di Polesine-Zibello che hanno effettuato i rilevi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un incidente.

Il dramma si è consumato poche ore dopo un altro incidente stradale mortale avvenuto questa volta lungo la statale della Cisa e costato la vita ad un altro centauro di 39 anni. Lo schianto mortale , avvenuto nella mattinata di mercoledì, è costato la vita a un uomo di 39 anni originario del Mantovano. Anche qui si sarebbe trattato di un incidente che non ha visto coinvolti altri mezzi. Il motociclista ha sbandato ed è andato a sbattere violentemente contro il guard rail che delimita la carreggiata. all'arrivo dei soccorsi era già in gravissime condizioni ed è morto poco dopo.