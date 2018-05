Grave incidente sul lavoro questa mattina nello stabilimento militare di ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto, nella provincia di Parma. Secondo le prime informazioni trapelate, un operaio di trentasette anni è rimasto ferito dopo essere stato investito dall'esplosione di un ordigno bellico che stava trattando. La struttura in cui è avvenuto l’incidente è sede di un impianto di distruzione di esplosivi e residuati bellici. Sul luogo dell'incidente – avvenuto intorno alle 10.30 di lunedì 21 maggio – sono intervenuti i medici del 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri. L'operaio è stato subito portato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma dove ora è in osservazione nel reparto di Rianimazione. Nell'incidente, da quanto emerso, l’uomo avrebbe riportato diverse ferite fra cui una grave lesione a un arto. Le sue condizioni sarebbero gravi e la prognosi è riservata.