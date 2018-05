Ha provato a strangolare la figlia di 1 anno con una canottiera mentre la stringeva tra le sue braccia. Per questo, una mamma 30enne di origine nigeriana e incensurata è stata arrestata dai carabinieri di Parma. I fatti risalgono allo scorso giovedì 3 maggio, quando intorno alle 23, come racconta La Gazzetta di Parma, alcune persone hanno segnalato alle forze dell'ordine la presenza della donna in strada, lungo via San Leonardo, mentre urlava con la piccola in braccio. Era in stato di alterazione e gli agenti intervenuti sono riusciti inizialmente a calmarla, convincendola ad andare in casa. Ma lì avrebbe continuato a delirare e gli agenti hanno così deciso di chiamare il 118.

Mentre stavano aspettando l'ambulanza, con un gesto improvviso la mamma ha tolto la canottiera alla piccola e gliel'ha stretta intorno al collo. Nonostante la resistenza della donna, che ha anche morso ad una mano un agente, i poliziotti sono riusciti a strapparle la bambina, che è stata in seguito affidata al padre e che è riuscita a cavarsela solo con cinque giorni di prognosi per escoriazioni. La mamma, invece, sarà sottoposta ad una perizia psichiatrica e resta per il momento ai domiciliari, in attesa che spieghi agli inquirenti i motivi del suo gesto.