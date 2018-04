E' morto improvvisamente per un arresto cardiaco un bambino di soli 18 mesi. La tragedia si è consumata lo scorso mercoledì 4 aprile, all'ospedale Maggiore di Parma. I genitori, mamma emiliana e papà di origine tunisina, lo avevano portato al pronto soccorso dopo due giorni di febbre alta, ma il suo cuore aveva già smesso di battere quando sono arrivati nel nosocomio. Sul suo corpo non vi erano segni di violenza e sembra anche il bimbo non avesse patologie particolari pregresse.

Per questo, la Procura ha deciso di aprire un fascicolo di indagine, un atto dovuto, secondo i magistrati, per chiarire i contorni di quello che è successo. Al momento, nessuno risulta iscritto nel registro degli indagati. È stata disposta anche l'autopsia, ma i risultati saranno disponibili soltanto tra qualche settimana. Decisi anche gli esami tossicologici, per capire se e quali farmaci sono stati somministrati. Dunque, si tratta di un vero e proprio giallo, in cui ancora molte domande restano senza risposta. Al bambino, avrebbero detto i genitori, che hanno anche altri due figli, è stata data una tachipirina per tentare di abbassare la febbre. Poi, quando si sono avvicinati al suo lettino per controllare se la temperatura corporea si fosse abbassata, era già gravissimo, forse agonizzante.