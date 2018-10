In un'intervista a Le Journal du Dimanche, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha annunciato l'intenzione, fin qui inedita, di aprire i saloni dell'Hotel de Ville, il municipio della capitale francese, a una cinquantina di senzatetto nel prossimo inverno. “Non soltanto un simbolo, anche qualcosa di concreto”, ha detto la sindaca parigina precisando che sarà un provvedimento “permanente”, e che gli ospiti potranno restare nei locali sia “di giorno che di notte”. L'apertura dei locali del Comune fa parte di un piano di nuovi posti di accoglienza per le migliaia di clochard e senza domicilio fisso che ogni anno a Parigi rischiano di morire ai primi freddi. “Il Salone dei Conestabili e quello delle Tappezzerie – ha spiegato la socialista Anne Hidalgo – al piano terra, saranno trasformati in accoglienza diurna, con servizio di pasti caldi e cure, ma anche in asilo per la notte, con letti, dormitori e sanitari. Questi vasti saloni, 750 metri quadri – ha aggiunto ancora la sindaca nell’intervista – servivano da luoghi per esposizioni e ricevimenti. Un posto bellissimo”. Ora che le temperature scenderanno particolarmente questi locali saranno quindi utili ai senzatetto.

Provvedimento che vuole essere d'esempio – Secondo Hidalgo le più vulnerabili sono le donne senza fissa dimora e che dovranno essere ospitate nei saloni dello storico palazzo del IV arrondissement. “Oggi rappresentano il 12% di tutti i clochard di Parigi”, ha spiegato la Hidalgo. “Il Comune di Parigi deve dimostrare che è possibile fare accoglienza ovunque, compresi i palazzi della Repubblica”, ha annunciato la sindaca parlando quindi di un provvedimento che vuole essere d’esempio. “Chiedo a tutte le imprese che hanno dei locali liberi di metterli a disposizione”, ha dichiarato ancora, stimando che mancano almeno 3000 posti letto d’emergenza e impegnandosi a crearne altri 1500 per la fine dell’anno.