Gioielli per un valore totale di 800.000 euro sono stati rubati all'Hotel Ritz di Parigi, nel cuore della capitale di Francia, in Place Vendome. Il furto risale a venerdì scorso e la vittima è una principessa saudita. È stata lei a denunciare, secondo quanto riportato dai media francesi, la scomparsa dei suoi gioielli dal celebre albergo parigino. Secondo quanto riportato dai giornali, la principessa aveva lasciato i suoi gioielli nella sua suite, senza metterli in custodia nella cassaforte dell’hotel, riaperto da poco dopo un lungo restauro. Evidentemente pensava di non dover necessariamente ricorrere alla cassaforte in un hotel come il Ritz, ma a quanto pare si sbagliava. Nella stanza non sarebbe stata trovata alcuna traccia di effrazione. Dopo la denuncia presentata dalla principessa la polizia parigina ha aperto un'inchiesta. Non è la prima volta che il Ritz di Parigi, famoso anche per aver ospitato lady Diana la notte prima del tragico incidente in cui è rimasta uccisa nel 1997, viene preso di mira dai ladri.

I furti precedenti all’Hotel Ritz e nel quartiere parigino – Lo scorso gennaio, ad esempio, un gruppo di rapinatori sfondò a colpi di ascia le vetrine delle gioiellerie ospitate al piano terra dell’edifico, fuggendo con un mucchio di preziosi. Lo stesso quartiere del centro parigino che ospita l’albergo ha fatto i conti più volte con bande di rapinatori. Neppure il presidio permanente della polizia sembra scoraggiare i malviventi. Nel dicembre dello scorso anno in una delle boutique di lusso affacciate sulla strada un uomo riuscì a sostituire due diamanti e due anelli del valore di 5,5 milioni con dei falsi. Precedentemente anche Kim Kardashian fu vittima di una rapina a soli dieci minuti a piedi dall’Hotel Ritz: i ladri le portarono via milioni di dollari di gioielli.