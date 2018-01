Non è il Pianeta delle scimmie e primati concorrenti dell'uomo non stanno pianificando la conquista del Pianeta. Ciononostante, la mattina di venerdì 26 gennaio, la polizia è dovuta intervenire in forza per accerchiare circa 50 babbuini, riusciti ad "evadere" dai recinti dello zoo di Vincennes, a Parigi, e raccoltisi intorno ad una grande roccia. Poco prima scene di panico, con i visitatori del parco che sono scappati quando hanno visto che nei vialoni si aggiravano dei babbuini. I sorveglianti hanno quindi evacuato lo zoo, mentre intanto interveniva la gendarmerie.

in foto: La roccia intorno a cui si sono raccolti i babbuini dello zoo di Vincennes, a Parigi (@Getty Images).

I primati si sono raccolti spontaneamente intorno e sopra un'alta roccia, che si leva tra la vegetazione. Le Forze dell'ordine hanno avuto quindi gioco facile a circondare le scimmie, mentre tre tiratori scelti sono stati chiamati a puntare le armi caricate con siringhe ipodermiche. Solo nel primo pomeriggio la situazione è entrata sotto controllo, con quasi tutti i babbuini catturati e ricondotti nelle gabbie. Solo quattro di loro mancano all'appello; circostanza che ha fatto attivare il piano di emergenza, ossia un perimetro di sicurezza attorno allo zoo entro il quale è vietata la circolazione delle auto.

Durante le ore più concitate dell' "assedio", non è mancata l'ironia della Rete. È d'esempio la foto proposta da un utente di Twitter, che ritrae un babbuino e il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, entrambi al telefono. E la scritta: "Negoziazione in corso a Vincennes".