Mohamed Hadaf è una delle tante vittime della guerra tra Israele e Hamas a Gaza. Tre anni fa, il bimbo fu lasciato paralizzato, accecato e incapace di parlare a seguito di un attacco aereo israeliano. Lo scorso 6 dicembre, si è spento all’età di 9 anni. Ora suo padre Saleh ha trovato il coraggio di ricordarlo. "Spero che nessuno debba mai provare tutto questo", ha detto l’uomo, contatto da Al Jazeera. "Ho dovuto dar da mangiare a mio figlio attraverso un tubo: quando vedi tuo figlio che prova questo tipo di dolore, senti anche che quel dolore diventa anche il tuo", ha aggiunto. All’epoca dei fatti, Saleh aveva già manifestato preoccupazione per i suoi figli perché "la nostra casa non era ben costruita e non poteva sopravvivere alle bombe". Per questo motivo decise di trasferirsi con sua moglie Nisrin e i suoi cinque figli, a casa di un parente a Khan Younis. La loro casa ad al-Qarara fu bombardata da Israele pochi giorni dopo.

L'attacco in cui Mohammad è rimasto ferito – Durante un cessate il fuoco, Saleh e i suoi figli sono tornati sul posto per cercare di recuperare tutti gli oggetti che potevano trovare. “Volevo andare solo, ma la mia famiglia mi ha pregato di unirsi a me” ricorda. Un'ora dopo il loro arrivo, l’uomo ha iniziato a vedere del fumo. Secondo il suo racconto, le forze israeliane avrebbero esploso un missile davanti alla sua casa. "Ho visto tutti cadere a terra", ha detto. Tre dei giovani vicini di Saleh – di età compresa tra gli 8, i 15 e i 19 anni – sono stati uccisi all'istante. Saleh, Nisrin e quattro dei loro bambini sono rimasti feriti. Il più grave si è rivelato essere Mohammad, 6 anni all’epoca: il bimbo era stato colpito all'addome e alla colonna vertebrale ed è stato sottoposto ad un’operazione di rianimazione durante l'intervento chirurgico a causa della mancanza di ossigeno al cervello.

"È stato così difficile accettare la sua morte" – Il piccolo è stato visto da diversi specialisti nel corso di questi ultimi anni, ma purtroppo nessuno è riuscito a dare ai suoi familiari una speranza. È diventato cieco e ha perso la capacità di parlare o di muoversi. E il mese scorso è spirato. Al di là del dolore per la perdita di un figlio, Saleh ha speso tutti i suoi risparmi per tentare di salvarlo. "Se dovessi cercare di spiegare tutti i soldi che ho speso per le cure di Mohammad – la sua sedia a rotelle, la medicina, il cibo speciale – non sarei in grado di finire", ha detto il padre. Peraltro nessuna delle fazioni politiche di Gaza ha contribuito ad aiutare la sua famiglia perché non associata a un partito specifico, ha affermato l’uomo. Anche se sapevo quanto stava male e che non sarebbe sopravvissuto molto a lungo, è stato difficile accettare la sua morte, lo amavo così tanto", ha detto Saleh al gruppo per i diritti di B'Tselem. Ciò che è più inquietante, è la paura con cui l’uomo continua a convivere: "Sentiamo che un'altra guerra può scoppiare in qualsiasi momento". "I miei figli sono sempre così spaventati quando sentono gli aerei isopra di noi di notte, a volte si svegliano di notte piangendo", ha detto.