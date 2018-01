Papa Francesco ha telefonato alla famiglia di Francesco e Matteo Pintor, i ragazzi che hanno perso la vita il giorno di Natale, per porgere parole di conforto e vicinanza. A dare la notizia è stato il quotidiano “L’Unione Sarda”. Il Pontefice ha raggiunto telefonicamente Annarita Doneddu, la mamma delle due vittime, per esprimere il suo affettuoso cordoglio.

Matteo e Francesco Pintor avevano 16 e 24 anni e sono morti il giorno di Natale in un incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 129 mentre stavano per raggiungere amici e parenti a Pattada per il pranzo dai nonni. I funerali sono stati celebrati il 27 dicembre in una chiesa – quella del Sacro Cuore a Nuoro – stracolma di gente al punto che molte persone non sono potute entrare e hanno ascoltato l'omelia dall'esterno. Distruttaa la mamma dei due ragazzi, sorretta per tutta la cerimonia funebre dal marito e dal figlio Giovanni, il secondogenito di venti anni sopravvissuto all'incidente e dimesso ieri mattina dall'ospedale.

Francesco, il più grande dei due ragazzi, si era laureato in Economia a Pisa e attualmente stava conseguendo la specializzazione alla Luiss. Suo fratello minore Matteo studiava al liceo scientifico Fermi ed era una promessa del basket cittadino. I suoi compagni di squadra hanno voluto avvolgere la sua bara con la maglietta numero 15, il numero col quale il sedicenne entrava in campo. “Sarai sempre una parte di noi.