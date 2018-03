Papa Francesco dovrà operarsi agli occhi il prossimo anno. Il Santo Padre ha infatti confessato ai detenuti del carcere romano di Regina Coeli, dove si è recato in visita in occasione del Giovedì Santo, di avere un problema di cataratta. Parlando della necessità di "rinnovare lo sguardo, perché questo fa bene", Bergoglio ha confidato: "Alla mia età, per esempio, vengono le cataratte e non si vede bene la realtà. L'anno prossimo devo fare l'intervento". Nel corso della messa, durante la quale è stato officiato il rito della lavanda dei piedi, il Pontefice ha spiegato anche l'importanza di questo gesto. "Gesù capovolge – ha sottolineato – l'abitudine storica e culturale dell'epoca ma anche di oggi, un bravo capo, sia dove sia, deve servire".

E poi, ancora, è tornato sugli ammalati e le persone più deboli della società nella sua riflessione all'inizio del triduo pasquale. "C'è gente che soffre, che è scartata dalla società, almeno per un tempo, e Gesù va a li a dirgli ‘tu sei importante per me'. Gesù viene a servirci, e ha voluto scegliere dodici di voi per lavare i piedi. Gesù rischia su ognuno di noi, non si chiama Ponzio Pilato, non sa lavarsene le mani, sa solo rischiare", ha evidenziato rivolgendosi ai detenuti. "Io sono peccatore come voi – ha concluso – ma oggi rappresento Gesù, sono ambasciatore di Gesù. Quando mi inchinerò davanti ad ognuno di voi per la lavanda dei piedi pensate: ‘Gesù ha rischiato in questo uomo, un peccatore, per venire da me e dirmi che mi ama'. Dio non ci abbandona mai, non si stanca mai di perdonarci".