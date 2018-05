"Quando confesso un papà e una mamma gli domando se gioca con i figli. I valori anche si trasmettono giocando. Non si deve perdere l'abitudine. Gioca coi tuoi figli! Perdete il tempo con i propri figli e anche quando sono nell'età dei perché, rispondere alle loro domande". Papà Francesco si è rivolto a tutti i genitori nel corso della sua visita alla parrocchia romana del Santissimo Sacramento, a Tor de' Schiavi. Il Pontefice, accolto da una folla di fedeli in festa, ha anche sottolineato l'importanza della preghiera alla base di ogni famiglia.

"Dovete fare sempre questo – ha continuato Bergoglio, rispondendo alla domanda di un bambino presente, Mattia, che ha chiesto un pensiero per la sua mamma che sta per essere sottoposta ad un intervento chirurgico — pregare per i genitori. Sempre, non solo quando avete la speranza che vi facciano un regalo. I genitori hanno bisogno della vostra preghiera. E se hanno una malattia dovete pregare di più. La famiglia si fa così: con la preghiera che la fa crescere. Mi verrebbe voglia di chiedere ai giovani presenti: “Voi pregate per i vostri genitori?”. Ma il vostro silenzio mi fa pensare che la risposta non sarebbe proprio bella. Allora cominciate da adesso, una preghiera al giorno per chiedere al Signore: custodiscili. La famiglia si fa con la preghiera di uno per gli altri".