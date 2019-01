Il viaggio apostolico di Papa Francesco a Panama entra nel vivo oggi. L’aereo con a bordo il Pontefice è atterrato a Panama, dopo 13 ore di volo, intorno alle 22,30 ora italiana di mercoledì sera. I primi appuntamenti nell’agenda di Bergoglio sono con le autorità locali: la visita di cortesia al Presidente della Repubblica (ore 10, le 16 in Italia) e l'incontro con le autorità e il corpo diplomatico al Palazzo Bolivar. Poi Francesco si trasferirà alla chiesa di San Francesco d'Assisi per l'incontro con i vescovi centroamericani. L'ultimo appuntamento della giornata si terrà al Campo Santa Maria La Antigua per la cerimonia di apertura della Giornata Mondiale della Gioventù (quando in Italia saranno le 23.30). Sarà il primo momento di incontro del Papa con i giovani arrivati a Panama da tutto il mondo per la trentaquattresima Giornata mondiale della Gioventù. La XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù si terrà fino al 27 gennaio. Nei quattro giorni di permanenza Francesco terrà dieci interventi, di cui tre omelie, sei discorsi e un Angelus, tutti pronunciati in lingua spagnola.

Le parole del Papa sui migranti durante il viaggio – Sull’aereo che lo stava portando a Panama come di consueto papa Francesco ha parlato con i giornalisti al seguito. E rispondendo a una domanda sui muri anti-migranti il Pontefice ha detto che sono una conseguenza della “paura che fa diventare pazzi”. “Santo Padre, sono andato a Tjuana, al confine tra il Messico e gli Stati Uniti, lì il muro che stanno costruendo entra in mare, perché non possano passare nemmeno a nuoto”, con queste parole Marco Clementi, inviato del Tg1, si è rivolto al Pontefice durante il viaggio. “È la paura che rende pazzi”, ha risposto Bergoglio, che ha poi aggiunto: “Sono i muri della paura, come scrive l'Osservatore Romano nell'editoriale di Monda, che è da leggere”. Una giornalista spagnola ha poi chiesto al Papa di una vignetta di Makkox che racconta la tragedia di un bambino annegato nel 2015. Sognava una vita migliore e quando è stato trovato il suo corpo aveva nella giacca, all'interno della tasca, la sua pagella cucita con cura: aveva ottimi voti e forse sperava che quel documento gli servisse da lasciapassare per essere accolto in Europa. Papa Francesco vedendo il disegno si è fatto serio e ha chiesto ai suoi collaboratori di conservarlo perché possa mostrarlo nella conferenza stampa sul volo di ritorno che lo riporterà a Roma lunedì.