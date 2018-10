Lacrime e lutto cittadino a Bitonto (Bari) per l’ultimo saluto a Paolo Putignano e Giuseppe Abbatantuono, i due amici di venti anni morti tragicamente in un incidente stradale avvenuto all’alba di sabato scorso. La chiesa Maria Santissima Immacolata di Palombaio non ha potuto accogliere i tantissimi amici e conoscenti che lunedì sono intervenuti per i funerali dei due ragazzi. In tantissimi sono stati costretti a rimanere all’esterno ad ascoltare la celebrazione in un silenzio assordante. Commosso anche padre Fulvio Procino che, assieme a don Michele De Mario e don Vito Piccinonna, ha presieduto la funzione. Come si legge sulle cronache locali, padre Fulvio si è rivolto ai tanti adolescenti presenti in chiesa chiedendo loro di non sprecare la loro vita e di viverla appieno. Ai tanti adulti invece è stato chiesto di seguire, supportare e talvolta sgridare i ragazzi, senza girare la testa dall’altra parte quando commettono qualche bravata. Tanti palloncini bianchi hanno poi accolto i feretri di Paolo e Giuseppe all’uscita della chiesa.

L'incidente stradale all'alba di sabato scorso – Il drammatico incidente stradale è avvenuto all'alba di sabato scorso sulla strada statale 231, tra Modugno e Bitonto. Erano in quattro a viaggiare a bordo di una Lancia Y il cui conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che si è andata a schiantare contro il cancello di accesso di un'azienda. Nel violento impatto Paolo Putignano e Giuseppe Abbatantuono sono morti, gli altri due amici sono stati trasferiti dalle ambulanze del 118 entrambi al Policlinico di Bari. I quattro giovani erano molto amici e, quando potevano, trascorrevano le serate insieme. Anche la sera prima dell’incidente mortale erano usciti insieme e all'alba, probabilmente, stavano rientrando a casa.