Guida contromano sulla superstrada per oltre 15 chilometri. Domenica mattina un anziano di ottantasette anni di Trepuzzi (Lecce), ha seminato il panico sull'arteria a scorrimento veloce che collega Lecce a Brindisi. Fortunatamente non ci sono stati incidenti e tutto, nonostante la paura per decine di automobilisti, si è concluso senza problemi. Le prime segnalazioni sono arrivate al 113 poco dopo le 10 del mattino di domenica: “C'è una macchina che procede contromano sulla corsia di sorpasso, in direzione Brindisi”, è quanto ripetevano le tante persone che hanno allertato gli operatori della Stradale, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. A quanto pare a nulla sono servite le segnalazioni fatte con clacson e abbaglianti dagli automobilisti che hanno incontrato sul loro cammino l’anziano che procedeva contromano. Il traffico era sostenuto e il rischio che la “distrazione” del pensionato potesse provocare un grave incidente era elevatissimo.

L'anziano bloccato da una pattuglia della polizia – L’uomo, da quanto ricostruito, ha imboccato la strada nel senso di marcia sbagliato e ha guidato come se niente fosse per circa quindici chilometri contromano fino a quando una pattuglia della polizia è riuscita a fermarlo. Dopo aver chiesto i documenti al conducente, i poliziotti gli hanno fatto invertire la rotta e lo hanno accompagnato fino all'uscita della statale e poi a casa. A quel punto la folle corsa dell’anziano è finita col ritiro della patente di guida.