Alimenti scaduti, lavoratori in nero e anche sostante stupefacenti nascoste nel negozio. È quanto nei giorni scorsi hanno trovato gli uomini dalla Guardia di Finanza nel corso di un controllo all’interno di un esercizio commerciale di Avigliana, comune della città metropolitana di Torino. Un negozio nel quale gli inquirenti hanno riscontrato numerose violazioni. Le Fiamme Gialle hanno trovato circa un centinaio di chilogrammi di cibo sequestrato, tra cui decine di panettoni scaduti in vendita in vista del Natale con le etichette palesemente manomesse o, in alcuni casi, prive della tracciabilità. Inoltre, è emerso che all’interno di questo negozio di Avigliana che vendeva il cibo scaduto i dipendenti lavoravano in nero. E per finire, nel corso delle attività investigative, i finanzieri hanno scoperto anche alcuni grammi di droga che il titolare nascondeva all’interno del negozio.

Nei guai il titolare del negozio, già noto alle forze dell'ordine – Il titolare del negozio, un cinquantenne italiano già noto alle forze dell’ordine per ricettazione, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torino per frode in commercio ed è stato segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti. Rischia ora sanzioni per 6000 euro oltre alla sospensione dell’attività commerciale per la presenza dei lavoratori irregolari. L'intervento nel negozio di Avigliana è stato condotto dai finanzieri della Compagnia di Susa che si sono avvalsi, per l'occasione, della collaborazione di personale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rivoli.