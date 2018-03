Fino a due anni fa Charlotte Thomson era una ragazza di diciannove anni come tante altre. Una ragazza che amava uscire la sera, divertirsi, e che sicuramente non pensava a diventare mamma. Ma che invece una notte si è svegliata con dei dolori lancinanti e ha deciso di andare in ospedale. Poche ore dopo, la diciannovenne ha avuto una bambina. A raccontare la storia di Charlotte, una giovane mamma di Newcastle upon Tyne, città nel nord-est dell'Inghilterra, sono i media britannici. La giovane, oggi ventunenne, ha raccontato di quella notte in cui è nata “a sorpresa” la sua Molly. Ha detto che lei non aveva idea di essere incinta e a quanto pare neppure il suo corpo le aveva dato dei segnali. Al nono mese di gravidanza aveva infatti praticamente ancora la pancia piatta e anche il suo ciclo era regolare. Nel novembre del 2015 aveva solo notato di aver preso qualche chilo, ma entrava sempre nei suoi vestiti attillati e non aveva dato peso a quel gonfiore. Un mese dopo però la diciannovenne si è svegliata nel cuore della notte con dei forti dolori.

"Ero incinta al nono mese e non ne avevo idea" – “Una notte ho avuto forti dolori allo stomaco – ha raccontato la ragazza – ho preso dei medicinali ma stavo sempre peggio. Allora ho chiamato un taxi e sono andata in ospedale. Il medico mi ha detto che avrei dovuto parlare con un'ostetrica: ero incinta al nono mese e non ne avevo idea. La mia pancia era piatta e ho continuato a indossare i miei vestiti. Anche il ciclo era regolare". Circa due ore dopo quella corsa in ospedale è nata la sua bambina, fortunatamente in buone condizioni di salute nonostante Charlotte avesse continuato a bere alcolici e fare la sua vita di sempre durante la gravidanza. “Ero terrorizzata – ha raccontato ancora la giovane mamma – dall'idea di diventare madre senza preavviso a 19 anni. Non avevo neppure un vestito per la bambina ed ero così preoccupata di come avrebbero reagito i miei genitori. Ma appena ho stretto Molly, me ne sono innamorata”.