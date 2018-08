Si chiama Prabhu Ramamoorthy, è un uomo indiano di 35 anni ed è il protagonista di una brutta storia di abusi e violenze: era in viaggio da Las Vegas e Detroit in aereo con accanto sua moglie quando ha iniziato a guardare insistentemente una ragazza di 22 anni che le sedeva accanto. Non si è limitato però a questo, perché incurante degli altri passeggeri, degli assistenti di volo e soprattutto della sua compagna ha iniziato a palpeggiare la ragazza infilandole le mani ovunque.

Naturalmente il 35enne non l'ha fatta franca: ai primi palpeggiamenti infatti la 22enne, che si era addormentata, ha aperto gli occhi e lanciato un grido che ha attirato l'attenzione di tutti, denunciando quello che le era appena successo. L'uomo ha dovuto proseguire il viaggio controllato a vista dagli assistenti di bordo, dalla moglie, sopportando i commenti dei passeggeri e infine, una volta atterrato, trasportato nel commissariato di polizia per essere arrestato.

L'uomo è stato condannato in tribunale per abusi sessuali e il 12 dicembre conoscerà l'entità della pena. Di fronte ai giudici ha tentato maldestramente di difendersi spiegando che in aereo si era addormentato e non era stato in grado di controllare quello che stava facendo: notando che nessuno dava credito alla sua versione ha dovuto confessare. Il trentacinquenne si è messo in guai estremamente seri e la possibilità che debba scontare una pena esemplare è concreta.