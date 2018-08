Un turista tedesco di ventitré anni, poco dopo essere arrivato per una vacanza a Palma di Maiorca, è morto precipitando dal dodicesimo piano dell’hotel in cui alloggiava. Diversi media locali che danno notizia della tragedia fanno riferimento alla moda del cosiddetto “balconing” ormai esplosa da qualche estate in Spagna. Si tratta di quella mania che ha contagiato molti giovani che, spesso sotto l’effetto di alcol o droghe, si lanciano dal balcone delle stanze di albergo per tuffarsi in piscina o passare su quello di un'altra camera. Come si legge su El Pais, l’episodio del giovane turista tedesco risale a lunedì. Il ragazzo, dopo aver trascorso coi suoi amici una notte di divertimenti, si sarebbe appeso sulla ringhiera del dodicesimo piano del suo hotel e avrebbe iniziato a fare alcune flessioni: a un certo punto però è precipitato nel vuoto. Alcuni testimoni lo hanno visto cadere sulla piattaforma degli impianti dell’area condizionata, a 15 metri dal suolo. Nonostante i soccorsi immediati, per il ventitreenne non c’è stato nulla da fare. Secondo alcune indiscrezioni pare fosse sotto l’effetto di una droga, ma solo l’autopsia confermerà o smentirà questa circostanza.

Vittime e feriti per il "balconing" – “Il consumo di stupefacenti induce a condotte ad altissimo rischio che non si assumerebbero in altre circostanze, soprattutto se si tratta di giovanissimi”, è quanto ha spiegato Mique Roca, cattedratico di Psichiatria e decano della Facoltà di Medicina delle Baleari, a El Pais. Il giovane morto lunedì sarebbe la sesta vittima di questa pericolosissima pratica di saltare da un balcone all’altro oppure dalla terrazza alla piscina sottostante che ha insanguinato le Baleari da inizio estate. Diversi anche i giovani rimasti gravemente feriti per lo stesso motivo. Gli incidenti, purtroppo spesso mortali, continuano nonostante gli avvisi degli stessi albergatori, che mettono in guardia i turisti sui pericoli di questa pratica.