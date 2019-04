Hanno tutti tra i 16 e i 18 anni, ma all'epoca dei fatti erano tutti minorenni, i quattro identificati dalle forze dell'ordine per aver violentato una minorenne disabile in un parcheggio sotterraneo a Palermo. La vicenda si è svolta all'inizio dello scorso dicembre, ma solo nelle ultime ore, al termine di indagini serrate, si è riusciti a dare un nome agli aggressori, anche grazie ai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza del garage e della zona e alla testimonianza della vittima, che pare conoscesse uno di loro. Importante anche l'acquisizione dei tabulati telefonici della ragazza. Secondo la ricostruzione della vicenda effettuata dagli inquirenti, in quattro avrebbero trascinato la giovane nel box del centro storico del capoluogo palermitano e abusato di lei approfittando delle sue "condizioni di inferiorità psichica e fisica". Tutti sono stati fermati. Le ordinanze di custodia sono state eseguite dalla polizia su ordine del gip del tribunale per i minorenni Federico Cimò. Devono rispondere di violenza sessuale di gruppo.

Due di loro, di 17 e 18 anni, sono stati arrestati e portati in carcere mentre gli altri due, di 16 e 17 anni, sono sottoposti alla misura del collocamento in comunità. I responsabili dello stupro sono per altro già noti alle forze dell'ordine. Tre degli indagati hanno anche precedenti per reati contro il patrimonio ed uno di loro anche per lesioni personali. Inoltre, due sono stati segnalati per assunzione di sostanze stupefacenti. "Per contrastare i numerosi fatti accaduti in città a opera di gruppi di minori – fanno sapere dalla Questura – la polizia unitamente alla Procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni ha avviato un’attività di analisi e mappatura del fenomeno". Poche settimane fa, infatti, sempre in Sicilia, si era verificato un'altro stupro di gruppo, più precisamente a Catania, dove una baby sitter americana di 19 anni, in Italia da poche meno di 3 mesi, è stata violentata da tre ragazzi di 19 e 20 nei luoghi della movida del centro storico cittadino.