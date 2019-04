Ha fatto irruzione nella chiesa di San Filippo Neri nel quartiere Zen di Palermo e con un coltello ha tentato di ferire il parroco argentino Miguel Angel Pertini, lontano nipote dell'ex presidente della Repubblica, Sandro Pertini, e il sagrestano. Protagonista un 56enne del posto. Intorno alle 21,30 di ieri sera, l’uomo, ubriaco è entrato nella struttura brandendo l’arma da taglio. A evitare la tragedia sarebbe stato un fedele, accorso in aiuto dei 2 uomini, mettendo in fuga l’aggressore. Gli investigatori rintracciato poco dopo in via Agesia di Siracusa dai carabinieri e fermato con l’accusa di tentato omicidio. Il 56enne è stato portato in caserma, in attesa del rito per direttissima. I carabinieri stanno indagando per approfondire le ragioni del folle gesto.

Non è la prima volta che la chiesa di San Filippo Neri viene presa mira. Tra gli ultimi casi una rapina a mano armata di cui fu vittima lo stesso parroco padre Miguel Pertini, insieme ad alcuni membri della sua famiglia, che poi portò all'arresto di due persone. In quell'occasione, il tabernacolo e gli altri oggetti sacri rubati, furono poi recuperati dalla polizia e restituiti alla Curia di Palermo. L’uomo di chiesa sempre presso la stessa chiesa subì un’altra aggressione nel 2009: minacciato da una trentina di giovani del quartiere, armati di spranghe e bastoni, per la sua attività pastorale.