Evitata per un soffio una tragedia ieri al Pta della Guadagna di Palermo. L’incidente è avvenuto proprio mentre un medico stava visitando un minore: ad un certo punto è venuto giù il tetto della stanza ei due si sono trovati con l’intonaco che gli è crollato addosso dal soffitto. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze: né il piccolo, né i genitori che lo accompagnavano, così come l’infermiere, il dottore ha invece riportato alcune ferite che hanno richiesto punti di sutura.

L’episodio, come detto, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e questo ha restituito attualità ad un problema evidenziato più volte dalla sigle sindacali, che hanno chiesto molte volte alcuni interventi di ristrutturazione dell’edificio. “Da tempo – dichiarano Mario Scialabba (Fp Cgil), Gaetano Mazzola (Fp Cisl) e Giuseppe Amato (Uil Fpl) – chiediamo che vengano effettuati interventi strutturali nel Pta della Guadagna, che presenta evidenti condizioni di criticità. Dopo quanto accaduto ieri, non possiamo che ribadire le nostre richieste: vanno fatti subito i lavori necessari per garantire il personale e l’utenza che gravita attorno a questo presidio sanitario”.