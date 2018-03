in foto: Immagine di repertorio

Stava scappando a bordo di una Lancia Y che aveva appena rubato ma, in via dell’Olimpo a Palermo, si è schiantato contro un marciapiede vicino a un distributore di benzina. Al distributore, impegnato a fare rifornimento alla sua Maserati, c’era un avvocato che ha visto che nell’abitacolo della Lancia c’era un ragazzo stordito e si è avvicinato per soccorrerlo. Il professionista – sicuramente pensando di trovarsi davanti solo una vittima di incidente e non un ladro senza scrupoli – ha chiesto al ragazzo se stava bene o se aveva bisogno di cure ma quest’ultimo lo ha aggredito e ha cercato di portargli via la Maserati.

Il ladro ha portato via il portafoglio all'avvocato – Come si legge sui quotidiani locali, fortunatamente l’avvocato è riuscito a non farsi sottrarre la chiave e a quel punto il malvivente si è "accontentato" del portafoglio con carte di credito e denaro. Poi il ladro è scappato via. Tutto è avvenuto nella mattinata di domenica. Dopo l’allarme lanciato dall’avvocato, sono intervenute le volanti e la polizia scientifica che hanno rilevato alcune tracce biologiche sulla Lancia Y rubata e trovata in via Sandro Pertini allo Zen e hanno avviato le ricerche per rintracciare il malvivente.