Aggressione omofoba a Palermo. Una coppia di ragazzi di 15 e 16 anni è stata presa di mira da un gruppo di bulli mentre si trovava su una panchina di Villa Giulia. È successo nella serata di ieri, mercoledì 29 agosto. Gli aggressori si sono avvicinati ai due adolescenti e hanno iniziato a colpirli al volto, con pugni e caschi, dopo averli insultati. "Io e il mio fidanzato eravamo seduti tranquillamente e questi ragazzi, quasi tutti ventenni, dal nulla si sono avvicinati aggredendoci prima verbalmente, inveendo contro di noi solo perché gay – ha raccontato uno dei due minorenni, ancora sotto choc -. Noi li abbiamo ignorati, pensando che la finissero e ci lasciassero in pace. Ma loro hanno continuato a dire frasi omofobe contro di noi e si sono avvicinati di più. Mi hanno sferrato un pugno in bocca, un pugno in faccia e un colpo di casco in testa, mentre al mio ragazzo un pugno in faccia".

Dopo l'aggressione, i due hanno avvertito le forze dell'ordine, che li hanno trasferiti in via precauzionale all'ospedale Buccheri La Ferla. Per fortuna, nessuno di loro ha riportato ferite preoccupanti, ma la paura è stata tanta. "Mi hanno dovuto dare delle gocce per tranquillizzarmi perché avevo tachicardia e la pressione alta. Ognuno ha diritto alla vita e nessuno può permettersi di calpestare nessuno", ha continuato una delle vittime. La ricostruzione dei fatti, fornita dai giovani, è ora al vaglio degli investigatori, che continuano le indagini per far luce sull'intera vicenda. Del caso si è interessata anche Alessandra Barone, Miss Trans 2015, che ha subito dato supporto ai due ragazzi. "Adesso basta – ha detto –, è ora che le istituzioni e le forze dell'ordine facciano qualcosa, non è possibile che ancora oggi nel 2018 si debba avere paura pure ad uscire fuori casa con la paura se si ritorna o meno vivi a casa".

Solo qualche giorno fa, il 14 agosto scorso, un episodio simile si è verificato a Verona, dove una coppia, formata da due imprenditori di 23 e 59 anni, è stata insultata e aggredita mentre passeggiava nella centralissima piazza Bra da un gruppo di ragazzi. Stessa cosa a viale Marconi a Roma: la vittima era un 21enne a cui alcuni coetanei hanno sferrato calci e pugni dopo avergli chiesto se fosse omosessuale. Ancora prima aveva fatto il giro del mondo la notizia dell'aggressione con le spranghe al fumettista italiano Mauro Pagani e a suo marito in Belgio, dove vivono da qualche anno. "Non mi sento più al sicuro", aveva scritto sul suo profilo Facebook commentando l'accaduto.