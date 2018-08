Più che un operaio addetto a montare condizionatori, quello sorpreso dai carabinieri dell'ispettorato del lavoro a Palermo sembrava quasi un equilibrista. Era in bilico tra due balconi per montare un impianto di condizionatori. La (pericolosa) scena è stata immortalata in via Ausonia a Palermo, dove appunto i carabinieri dell’ispettorato del lavoro hanno sorpreso alcuni operai di una ditta della città che lavoravano senza seguire le minime regole di sicurezza. Uno di loro, appunto quello fotografato che tra l’altro lavorava in nero, aveva poggiato una scala tra due balconi e stava installando l'unità esterna del condizionatore, sospeso nel vuoto, senza alcun dispositivo di sicurezza. Sotto al balcone i suoi colleghi, apparentemente non sorpresi da quanto stava accadendo.

Denunciato il titolare della ditta palermitana – Il titolare della ditta è stato denunciato per non aver consegnato al dipendente i dispositivi di protezione e per non averlo informato sui rischi. Nei confronti dell'impresa è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività per impiego di manodopera in nero, revocato dopo la regolare assunzione del lavoratore e del pagamento della sanzione aggiuntiva di duemila euro.