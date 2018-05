Sei anni di reclusione. Questa la condanna decisa oggi dai giudici della seconda sezione del tribunale di Palermo nei confronti di un anziano di ottantatré anni. L’uomo era a processo con la pesante accusa di violenza sessuale nei confronti di una delle sue nipoti, una bambina che all’epoca dei fatti non aveva ancora compiuto dieci anni. L’anziano, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, avrebbe abusato in più occasioni della sua nipotina. I fatti risalgono al 2000 – oggi la presunta vittima di abusi è una giovane donna – ma da piccola la bambina si è chiusa nel silenzio e non ha raccontato a nessuno quello che accadeva col nonno. Solo molti anni dopo la ragazza ha parlato con alcuni dei suoi insegnanti alla scuola superiore i quali avevano notato dei comportamenti anomali della studentessa e l’avevano convinta a confidarsi con loro. A quel punto la giovane avrebbe parlato per la prima volta di quanto accaduto col nonno quando era solo una bambina.

Secondo il nonno la ragazzina ha inventato tutto – L’uomo, secondo quanto raccontato dalla nipote ormai adolescente, la toccava e l’avrebbe costretta a subire le sue “attenzioni” per anni abusando di lei in più occasioni. Una pesante accusa che l’ottantatreenne – che è padre di otto figli e ha diversi nipoti – ha sempre respinto con forza. L’uomo ha negato di aver violentato la nipotina: a suo dire la ragazzina avrebbe inventato tutta la storia raccontata. I consulenti incaricati di verificare l’attendibilità della presunta vittima, però, l’hanno sempre ritenuta credibile. E oggi anche i giudici del tribunale di Palermo hanno stabilito la colpevolezza del nonno condannandolo appunto a sei anni di reclusione.