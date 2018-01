"La principessa di Palermo": così era stata soprannominata Eliana dai volontari che da settimane si stavano occupando di lei. La piccola, di appena 5 mesi, non ce l'ha fatta ed è morta: dopo essere stata abbandonata pochi giorni prima di Natale, era stata accolta e accudita da un gruppo di volontari e da medici e infermieri dell'ospedale "Cervello", dove era stata ricoverata più volte a causa di patologie neurologiche e respiratorie congenite. L'ultimo ricovero risale alla notte di capodanno, dopo la quale è stata trasferita all'Ospedale dei Bambini; da allora la piccola è rimasta attaccata al respiratore artificiale nel tentativo di rianimarla, ieri sera poi ha chiuso gli occhi ed è morta.

La drammatica storia della piccola Eliana è raccontata sulle pagine del Giornale di Sicilia in un articolo di Anna Cane, che ha seguito il caso pubblicando l'appello dei dottori dell'ospedale Cervello per trovare qualcuno disposto a prendersi cura della bambina. Una casa-famiglia aveva fatto istanza al tribunale e ricevuto il consenso. La bambina è stata accolta all’interno della struttura e molte famiglie avevano già inoltrato richiesta di affido per prendere con loro la piccola. Purtroppo però la storia della "principessa" Eliana ha avuto un altro finale.