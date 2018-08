Alcuni giovani immigrati sono stati aggrediti la notte tra il 14 e il 15 agosto nei pressi della spiaggia di Ciammarita, a Trappeto, in provincia di Palermo. I quattro stranieri, tutti minorenni, si trovavano alla fermata dell'autobus per attendere il bus che li avrebbe riportati alla comunità dove alloggiano quando un gruppetto di giovani si è avvicinato. I ragazzi stranieri avevano trascorso qualche ora al mare con un’operatrice della comunità che li ospita. Gli aggressori – si tratterebbe di giovani di Partinico – avrebbero prima insultato e poi picchiato i migranti. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, alcuni testimoni hanno raccontato agli investigatori che i migranti avrebbero tentato di fermare gli aggressori dicendo loro: “Siamo giovani come voi e siamo qui per divertirci”, ma più tentavano di calmarli e più prendevano botte.

I responsabili della comunità hanno presentato una denuncia – A dare l’allarme alcuni presenti, che hanno chiamato polizia e carabinieri me nel frattempo i responsabili dell'aggressione sono scappati via. I responsabili della comunità dove alloggiano i quattro migranti hanno presentato una formale denuncia sull'accaduto. Gli investigatori sono al lavoro per rintracciare gli aggressori e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Il precedente del 19enne senegalese insultato e picchiato a Partinico – L’episodio arriva a pochi giorni di distanza da un altro fatto accaduto a Partinico, a pochi chilometri da Trappeto: alla fine di luglio un altro migrante, Dieng Khalifa, cameriere senegalese di diciannove anni, era stato picchiato e insultato per il colore della sua pelle. In quattro lo avevano aggredito a calci e pugni in una piazzetta del comune di Partinico. L’aggressione è stata denunciata e due degli aggressori sono stati arrestati.