Tragedia alla scuola elementare Trieste di via Sampolo a Palermo dove nella giornata di ieri, lunedì 6 maggio, un'insegnante ha avuto un malore improvviso ed è deceduta poco dopo. Si tratta di Raffaella Barbuzza, maestra di 55 anni. La donna si era recata nell'istituto per caricare i risultati delle prove Invalsi quando si è improvvisamente sentita male. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ma per lei non c'è stato niente da fare. "Ieri la nostra comunità è stata sconvolta da un'immane tragedia – è stato il comunicato firmato dalla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Giovanni XXII- Piazzi, Aurelia Patanella, e pubblicato sul sito ufficiale -. La nostra cara insegnante, Raffaella Barbuzza, ci ha lasciati improvvisamente, mentre si apprestava a svolgere il suo servizio pomeridiano nella scuola primaria Trieste. Il dirigente, i docenti, il personale Ata unitamente a genitori e allievi sono devastati ed esprimono alla famiglia i più sinceri sentimenti di affetto e solidarietà".

"Ciao Raffaella, donna di eccezionali qualità, il tuo esempio di docente appassionata, corretta, coinvolgente, rimarrà nell’imperitura stima e affetto con cui sempre Ti ricorderemo", conclude la note della preside. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi per Raffaella sui social network. "Sicuramente sei con Gesù, gli angioletti avranno una specialissima maestra", ha scritto Ersilia; "Un'insegnante esemplare", l'ha ricordata Giorgia. I funerali saranno celebrati nella chiesa di San Michele Arcangelo, domani mercoledì 8 maggio alle ore 9.30. Le lezioni nel plesso Trieste inizieranno in ritardo, alle 11:30, per consentire la partecipazione a tutti alle esequie.