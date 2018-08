Un gesto di disperazione, o forse un'estrema richiesta d'aiuto. A Palermo una violenta lite in famiglia stava per finire in tragedia. Una donna dello Sri Lanka ha avuto un diverbio con il marito e poi, per vendetta, ha prima cercato di uccidere il figlioletto di un anno e poi ha cercato di suicidarsi. Ma non si sarebbe trattato di un raptus: la donna sembra aver pianificato tutto nei minimi dettagli.

La donna ha messo nella minestrina del piccolo una grossa quantità di semi di oleandro che, se ingeriti in grosse dosi, provocano la morte. Quando ha visto che il piccolo non dava segni di vita ha preso anche lei lo stesso medicinale. Il bimbo è stato portato all'ospedale dei Bambini e si trova ricoverato in rianimazione. Anche la madre è adesso ricoverata in ospedale, dove ha accontato tutto alla polizia. Il bimbo adesso non è più in pericolo di vita. I sanitari hanno cercato l'antitodoto nella banca dati, e lo hanno poi reperito all'ospedale di Cefalù.