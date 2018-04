La disperazione per aver perso il suo bambino era troppo grande, così il papà di un neonato, affetto da una grave forma di tumore e morto dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ha picchiato i quattro medici che lo avevano in cura. E' successo all'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo. Uno dei sanitari aggrediti ha riportato un trauma cranico. Per questo, direttore generale Giovanni Migliore ha annunciato che l'Arnas Civico-Di Cristina "si costituirà parte civile per chiedere giustizia e tolleranza zero nei confronti di chi risponde con la violenza ingiustificata al quotidiano impegno di competenza e sacrificio dei nostri professionisti in difesa dei bambini".

Non è infatti la prima volta che si verificano episodi del genere in Sicilia. Soltanto qualche giorno fa, era il 25 marzo, a Partinico un giovane è andato al pronto soccorso dell'ospedale con l'influenza e ha preteso di essere visitato senza attendere il proprio turno, ma alla risposta negativa ricevuta da una infermiera, l'ha minacciata e colpita con due calci alla spalla e al petto, provocandole lievi lesioni. Ancora, alla fine di febbraio due operatori sanitari e tre vigilanti sono stati feriti in due aggressioni avvenute in poche ore ancora all'ospedale Civico di Palermo.

"L'escalation di aggressioni ai medici e agli operatori degli ospedali – ha continuato Migliore – non è più una questione di singoli e sporadici casi, ma sta assumendo sempre più i contorni di un fenomeno che non è più tollerabile, perché oltre a minacciare il lavoro di tanti professionisti, rischia di inficiare il diritto alla salute di tutti". "Promuoveremo – ha concluso – la nascita di un comitato metropolitano per la sicurezza negli ospedali e nei luoghi di cura e l'avvio di una campagna di sensibilizzazione per educare al rispetto delle strutture sanitarie e dei professionisti che svolgono la loro opera al servizio del malato. I medici negli ultimi anni sono diventati un bersaglio fin troppo facile".