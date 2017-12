È stato trovato riverso in una pozza di sangue il corpo di un uomo di 76 anni, Giuseppe D'Arpa, nella sua abitazione a Palermo, precisamente in via Demetrio Camarda, alla Zisa. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 dicembre. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di omicidio. Al momento la pista seguita dagli inquirenti è quella dell'aggressione, dato che il medico legale ha rivenuto sul cadavere segni di violenza e di colluttazione. A lanciare l'allarme è stata una donna, sua convivente, che ha chiamato i carabinieri non riuscendo a mettersi in contatto con il pensionato. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per sfondare la porta dell'appartamento, oltre ai militari della sezione Investigazioni scientifiche del Comando provinciale.

Tuttavia, non ci sarebbero segni di effrazione della porta, anche se l'abitazione era in disordine. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia San Lorenzo, che per tutta la scorsa notte hanno interrogato i parenti e i vicini di casa della vittima nel tentativo di ricostruire la dinamica di quando accaduto. Ma, per il momento, la morte del pensionato resta un giallo. Gli investigatori stanno scavando nella vita dell'anziano, descritto da chi lo conosceva come un uomo tranquillo, con piccoli problemi di salute e che raramente usciva di casa. Solo qualche settimana fa, sempre in Sicilia, in provincia di Catania, si è registrato un caso simile: due sorelle anziane sono state massacrate a colpi di coltello che voleva rapinarle in casa loro per racimolare 200 euro e saldare in questo modo un debito di droga.