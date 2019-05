Palermo, fine dell’incubo per Sharon: ritrovata la diciassettenne

La ragazza, che ha solo diciassette anni, si era allontanata dalla comunità per minori in cui era ospite a San Giuseppe Jato (Palermo), lo scorso 9 aprile. È stata proprio Sharon, dopo quasi un mese di assenza, a mettersi in contatto con sua madre, permettendo così che i carabinieri la rintracciassero.