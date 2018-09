in foto: Un venditore ambulante sulla spiaggia

Due giovanissime studentesse, di ventidue e ventiquattro anni, sono state arrestate dalla polizia a Palermo per aver aggredito e derubato un venditore ambulante bengalese di alcune casse acustiche e delle cuffie. Le due ragazze sono accusate, in concorso, di rapina aggravata, lesioni aggravate, porto ingiustificato di coltello e calunnia. Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. La rapina compiuta dalle due studentesse risale ad alcuni mesi fa: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le due ragazze avrebbero rapinato il venditore sottraendogli, dietro minaccia, della merce e, quando poco dopo l’uomo avrebbe tentato di raggiungerle, le due si sarebbero accanite contro di lui aggredendolo con calci, pugni e spintoni e anche sferrandogli una coltellata al fianco.

Il giorno dopo hanno accusato la vittima di averle derubate – All'indomani della rapina le due ragazze, per depistare le indagini, avrebbero detto agli agenti di essere state loro stesse vittime di una rapina da parte del bengalese, ma subito sarebbero state smentite dalle immagini di alcune telecamere di sorveglianza che hanno immortalato la scena e mostrato, quindi, che erano state loro a ferire il venditore ambulante. Inoltre, durante una perquisizione a casa delle studentesse, gli agenti hanno trovato e sequestrato il coltello usato per l'aggressione e anche il bottino. Non solo: le due studentesse avevano in casa anche alcuni coltelli a serramanico e un pugnale lungo 40 centimetri per cui sono state denunciate per detenzione illegale di armi.