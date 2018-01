Fortunatamente è fuori pericolo e presto lascerà il reparto di Rianimazione dell'ospedale pediatrico Di Cristina a Palermo la bimba di 18 mesi che giovedì ha ingerito dell'hashish mentre si trovava con i genitori in casa. Dopo gli ultimi accertamenti clinici, presto sarà trasferita in un normale reparto di degenza dove rimarrà sotto controllo per qualche giorno. "La piccola sta meglio dopo una notte trascorsa in rianimazione. Dopo alcune consulenze verrà trasferita in reparto ma ancora non verrà dimessa ", ha spiegato infatti il direttore sanitario dell'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano, Giorgio Trizzino.

La piccola era stata accompagnata in ospedale, inizialmente al pronto soccorso del Buccheri La Ferla, dagli stessi parenti che si erano accorti che aveva ingoiato la sostanza stupefacente. Dopo i primi controlli, era stata accertata l'intossicazione da ingestione di droghe e la bambina era stata trasferita in ambulanza all’ospedale pediatrico anche se sarebbe rimasta sempre cosciente. I sanitari ovviamente hanno informato la polizia e del caso è stato messo al corrente anche il giudice del Tribunale per i Minorenni di Palermo che sta esaminando la vicenda.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti effettuata anche in base al racconto dei genitori, la piccola avrebbe scambiato il pezzo di hashish per una caramella e per questo l'avrebbe ingerito. La droga era conservata in un comodino di casa dove la piccola l'avrebbe trovata. L'episodio nella tarda mattinata di giovedì nell'abitazione di famiglia, nel quartiere Brancaccio di Palermo. I due genitori, entrambi di 28 anni e già segnalati più volte come assuntori di sostanze stupefacenti, si sono accorti subito che la bimba masticava qualcosa e hanno capito quello che era successo e sono andati di corsa in ospedale. Spetterà al Tribunale per i minorenni la decisione sul destino della bimba.